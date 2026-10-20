Путин отметил важность своевременного снабжения финансами спортивных федераций

Спортивные федерации должны получать деньги своевременно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил сожаление, что значительная часть бюджетных расходов на спорт происходит во второй половине и даже в конце года.

«Здесь не должно быть такого, что федерации вообще без денег сидят. Там идут процедуры, обустройство, а у федераций нет денег, которые они получали раньше», — подчеркнул Путин.

Министр признал проблему и отметил, что Российский спортивный фонд полноценно заработал только в этом году. Сейчас удалось выровнять ситуацию, добавил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Дегтяревым. Он отметил важность работы ведомства по восстановлению прав российских спортсменов на международных соревнованиях.