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    Путин отметил важность своевременного снабжения финансами спортивных федераций

    Путин: спортивные федерации не должны сидеть без денег

    Фото: РИА «Новости»

    Спортивные федерации должны получать деньги своевременно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Глава государства выразил сожаление, что значительная часть бюджетных расходов на спорт происходит во второй половине и даже в конце года.

    «Здесь не должно быть такого, что федерации вообще без денег сидят. Там идут процедуры, обустройство, а у федераций нет денег, которые они получали раньше», — подчеркнул Путин.

    Министр признал проблему и отметил, что Российский спортивный фонд полноценно заработал только в этом году. Сейчас удалось выровнять ситуацию, добавил он.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Дегтяревым. Он отметил важность работы ведомства по восстановлению прав российских спортсменов на международных соревнованиях.

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