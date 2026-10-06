Роналду опроверг слухи о завершении выступлений за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о завершении карьеры в национальной команде. Об этом сообщило издание O Jogo .

Футболист отметил, что красиво простится с фанатами, когда придет время. Сейчас же у него иные приоритеты, причем лежат они исключительно в спортивной плоскости.

По его словам, когда он думает о сборной, то прежде всего ему приходят мысли о борьбе и соперничестве. Он по-прежнему готов приносить пользу Португалии на уровне клуба.

«Я буду готов, как и всегда, бороться и побеждать в составе нашей национальной команды», — подчеркнул форвард.

Ранее футбольный эксперт Анатолий Горсков сообщил, что Роналду позовут в сборную только после череды неудачных матчей. Лишь тогда, когда национальной команде будет нужен «спаситель».

Ранее аргентинский нападающий Лионель Месси обратился к болельщикам перед своим прощальным матчем с командой Бенина.