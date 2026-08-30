Слуцкий назвал Роналду главным супергероем в футболе

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий назвал капитана саудовского клуба «Аль-Наср» и португальской сборной Криштиану Роналду главным супергероем в футболе. Об этом он заявил на YouTube-канале First& Red .

«Главный супергерой в футболе? Криштиану Роналду. У супергероев обычно очень ярко выраженные физические способности, вот у Криштиану так. Ну, или Мбаппе», — сказал Слуцкий.

Ранее футбольный эксперт Анатолий Горсков предположил, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вряд ли завершит карьеру, не дождавшись чемпионата Европы в 2028 году.

До этого Роналду говорил о своем уходе из большого спорта, отмечая, что сезон-2026/27 станет для него последним. При том, что футболист уже не раз опровергал прогнозы о том, что он стал слишком стар.