Футбольный эксперт Горсков: Роналду не будет портить имидж тренерским провалом

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые прямо заговорил о завершении карьеры, допустив, что сезон-2026/27 станет для него последним. Однако спортивные обозреватели сомневаются, что форвард уйдет так рано, и предрекают ему грандиозное прощание на чемпионате Европы-2028. Футбольный эксперт Анатолий Горсков в беседе с 360.ru предположил, что слова пятикратного обладателя «Золотого мяча» не стоит принимать всерьез.

Роналду любит красивые жесты, так что ему под стать скорее уйти после крупного турнира, а не в нынешнем статусе игрока — пусть и успешного — команды Саудовской Аравии. Впрочем, уход прославленного игрока рано или поздно случится. У Роналду есть немало вариантов занятий на заслуженном отдыхе. Одно практически стопроцентно — он едва ли станет наставником футболистов.

«Вот в чем, где я его не вижу точно, так это в тренерском амплуа. Для этого надо быть не только отличным игроком, каким Роналду, без сомнения, был и есть, но и иметь определенные наставнические задатки. А он все-таки слишком эгоцентричен, да и для того, чтобы тренировать», — сказал Горсков.

Какая мечта помешает Роналду уйти раньше чемпионата Европы-2028, что за бизнес-империю построил легендарный форвард, читайте в материале 360.ru.