Роналду возглавил рейтинг худших нападающих в плей-офф за всю историю ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после выступления на чемпионате мира по футболу 2026 года установил антирекорд с наибольшим выходом на поле в матчах без забитых голов. Такой подсчет провела букмекерская контора OptaJoe, опубликовавшая результаты на своей странице в социальной сети X .

Авторы напомнили, что Роналду принял участие в 10 матчах после выхода его команды из группы и забил минимальное количество голов по сравнению с нападающими сборных других стран.

На проходящем сейчас чемпионате мира Роналду забил единственный гол во время пенальти в 1/16 финала во время игры с Хорватией. Всего же на счету футболиста три гола на этом чемпионате.

Сборная Португалии завершила выступление на мундиале в 1/8 финала после сухого поражения от команды Испании. Встреча закончилась со счетом 0:1.

В субботу, 11 июля, португальский спортивный агент Паулу Барбоза заявил, что не смотря на заявление Роналду об уходе из «большого футбола», он примет участие в чемпионате мира в 2028 году. Он пояснил, что новым главным тренером сборной Португалии стал Жорже Жезуша, который работал с Роналду в саудовском «Аль‑Насре» и он точно вызовет футболиста на поле.