Vogue опубликовал свадебные фото Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Журнал Vogue опубликовал эксклюзивные кадры скромной свадьбы португальского футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес. Пара зарегистрировала свои отношения в 10-ю годовщину того дня, когда они впервые встретились в магазине Gucci в Мадриде.

Роналду и Родригес провели свадебную церемонию в гостиной своего дома в португальском Кашкайше. Присутствовали только члены семьи.

Пара выбрала для торжества светлые наряды: Роналду надел светло-бежевый костюм из хлопка, Джорджина — в белом приталенном жакете, юбке-карандаш и блузе от Gucci. Луки детей гармонировали с нарядами родителей.

Родригес призналась, что в будущем они с Роналду сыграют большую свадьбу, чтобы отпраздновать ее с семьей и друзьями. Этот же год выдался безумным из-за работы.

Ранее клинический психолог Марианна Абравитова объяснила, почему Роналду и Родригес официально расписались только спустя 10 сожительства, несмотря на наличие детей. Дело в том, что многие мужчины стремятся сохранить ощущение свободы как можно дольше, получая все то, что даем им семья.