Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины

Футболист Лионель Месси больше не будет играть в сборной Аргентины. Об этом спортсмен объявил в соцсети Instagram*.

По словам Месси, он долго размышлял об уходе из команды.

«Это было болезненное решение, и оно до сих пор отзывается болью глубоко внутри меня, но я понимаю, что сейчас подходящий момент», — написал восьмикратный обладатель «Золотого мяча».

Спортсмен добавил, что выкладывался на все сто, чтобы подарить аргентинцам радость и чувство гордости.

«Я отдал все что мог, больше мне нечего дать», — поделился футболист.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что намерен уйти из большого спорта и допустил, что сезон-2026/27 станет для него последним. Знаменитому форварду 41 год.

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