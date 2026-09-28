Роналду попросил охрану пропустить к нему детей перед игрой для совместного фото

Перед матчем Португалия — Норвегия в Осло легендарный футболист Криштиану Роналду обратил внимание на двух детей, которых не пропускала охрана. Спортсмен попросил сделать исключение для маленьких поклонников и сфотографировался с ними, сообщило издание Marca .

Когда сборная Португалии приехала на стадион, ее с восторгом встретили болельщики.

«Как только Криштиану вышел из автобуса, все тут же достали телефоны, и большая часть внимания переключилась на него», — отметило издание.

Подобраться поближе к звезде пытались и двое юных фанатов: мальчик и девочка. Футболист остановился, попросил пропустить детей и лично сфотографировался с ними. Кадры моментально завирусились в соцсетях.

«Болельщики вокруг продолжали попытки подобраться поближе, и под аплодисменты Криштиану также согласился сфотографироваться с несколькими другими фанатами», — добавило издание.

Ранее португальский футболист не исключил, что завершит профессиональную карьеру в конце сезона.