«Обнимаю тебя и твоих близких». Роналду поддержал потерявшего отца Месси

Роналду обратился с соболезнованиями к Месси после смерти его отца

Португальский футболист Криштиану Роналду поддержал аргентинского форварда Лионеля Месси, потерявшего отца во время финала ЧМ-2026. Об этом сообщил интернет-портал Чемпионат.com

Месси опубликовал пост в связи со смертью своего отца. Хорхе Месси скончался 8 августа в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью.

«Обнимаю тебя и твоих близких в эти трудные времена, Лео. Много сил тебе», — написал Роналду в комментариях под постом аргентинца.

Хорхе Месси всегда поддерживал сына, оставив яркий след в его профессиональной карьере. Сам футболист признавался, что отец всегда был рядом в сложные моменты. Когда Лионель подписал свой первый контракт с футбольным клубом «Барселона», отец стал его личным менеджером. Состояние здоровья Хорхе резко ухудшилось, когда проходил чемпионат мира 2026 года.