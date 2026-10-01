Роналду окончательно ушел из сборной Португалии

Криштиану Роналду принял окончательное решение и больше не будет выступать за сборную Португалии. Об этом сообщило издание O JOGO .

Роналду подтвердил, что покинул расположение команды накануне игры после разговора с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой.

«Я принял решение покинуть стан национальной команды. В свое время я расскажу португальцам о причинах, побудивших меня уйти из сборной, которой я всегда полностью отдавался. Сейчас время пожелать удачи Португалии и всем моим партнерам по команде, без исключения», — написал Роналду в своих соцсетях.

Матч с Уэльсом на стадионе «Алваладе» стал для него последним в футболке сборной. Форвард уже покинул отель в Копенгагене, где базировалась национальная команда.

Ранее Роналду попросил охрану сделать исключение для двух детей и не пустить их к нему, чтобы сфотографироваться.