360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Роналду окончательно ушел из сборной Португалии

    Фото: РИА «Новости»

    Криштиану Роналду принял окончательное решение и больше не будет выступать за сборную Португалии. Об этом сообщило издание O JOGO.

    Роналду подтвердил, что покинул расположение команды накануне игры после разговора с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой.

    «Я принял решение покинуть стан национальной команды. В свое время я расскажу португальцам о причинах, побудивших меня уйти из сборной, которой я всегда полностью отдавался. Сейчас время пожелать удачи Португалии и всем моим партнерам по команде, без исключения», — написал Роналду в своих соцсетях.

    Матч с Уэльсом на стадионе «Алваладе» стал для него последним в футболке сборной. Форвард уже покинул отель в Копенгагене, где базировалась национальная команда.

    Ранее Роналду попросил охрану сделать исключение для двух детей и не пустить их к нему, чтобы сфотографироваться.

    Читайте также

    Берлин хочет отозвать заявку на летнюю Олимпиаду в 2036, 2040 и 2044 годах

    Российский гимнаст Заика выиграл золото на турнире в Париже

    Футболисты сборных Венгрии и Украины подрались в конце матча Лиги наций

    Vincenzo Orlando/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Овечкин сыграет в составе «Вашингтона» в стартовом матче сезона

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Кениец Мика Чемвено победил в Московском марафоне

    Сборная России победила в медальном зачете на ЧМ по спортивной акробатике

    IMAGO/Schreyer

    Теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника на турнире в Китае

    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Плющенко попал в больницу в Турции

    Роналду попросил охрану пропустить к нему детей перед игрой для совместного фото

    Johan Nilsson / TT

    Александру Овечкину исполнился 41 год

    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    «Их бьют, а они побеждают». Захарова — о новом элементе гимнаста Заики

    Российские боксеры победили в общекомандном зачете на чемпионате Европы