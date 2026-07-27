Капитан саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду отправился в Лондон, где приступил к съемкам в сериале о британском футболе. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Sun .

Собеседники журналистов заявили, что известный футболист также выступит исполнительным продюсером сериала, который получил рабочее название «Первый день».

Источники заявили, что сюжет расскажет о топовом футбольном агенте Стэнли Далтоне, которого сыграет звезда сериалов «Родина» и «Миллиарды» Дэмиан Льюис. Основные съемки пройдут на площадке футбольного клуба «Барнет» на северо-западе Лондона.

Роналду в сериале появится в качестве бывшего форварда команды «Манчестер Юнайтед», компанию ему составит бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

По мнению знакомых с сюжетом будущего сериала, стриминговые сервисы начнут настоящую борьбу за право показа предстоящей работы.

Выступавший в составе сборной Португалии на чемпионате мира по футболу Криштиану Роналду получил звание худшего нападающего за всю историю первенства, который совершил больше всех выходов на поле без забитых голов после выхода из группы.