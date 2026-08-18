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Роналду хочет повесить бутсы на гвоздь. Чем займется форвард на заслуженном отдыхе

Криштиану Роналду во время матча между сборными Испании и Португалии на чемпионате мира по футболу, Даллес, 6 июля 2026 года. Li Ying
Фото: Криштиану Роналду во время матча между сборными Испании и Португалии на чемпионате мира по футболу, Даллес, 6 июля 2026 года. Li Ying/www.globallookpress.com

Криштиану Роналду начал говорить о своем уходе из большого спорта. Во всяком случае, капитан сборной Португалии допустил, что сезон-2026/27 станет для него последним: возраст и многочисленные травмы дают о себе знать. Хотя эксперты сомневаются, что форвард уйдет, не сыграв на Евро-2028, футбольные фанаты уже прикидывают, чем займется их любимец, выйдя в отставку.

Роналдо собрался уходить

Легендарный нападающий, пятикратный обладатель «Золотого мяча», капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые заговорил о завершении карьеры. В интервью португальским СМИ 41-летний форвард допустил, что сезон-2026/27 станет для него последним в профессиональном футболе.

Роналду признался, что уже видит финишную прямую: «тело продолжает отвечать на нагрузки, но разум подсказывает, что всему приходит конец». Разумеется, для миллионов поклонников по всему миру, которые почти два десятилетия следили за его игрой и новыми рекордами, такие слова стали потрясением.

Теперь главный вопрос, который сейчас волнует футбольную общественность: действительно ли величайший бомбардир выйдет из игры и если да, то чем займется, когда повесит бутсы на гвоздь?

Уйдет ли Роналду

Роналду уже не раз опровергал прогнозы о своем уходе. Когда в 2022 году многие писали, что он «слишком стар» для европейского футбола, он уехал в Саудовскую Аравию и продолжил там забивать голы с прежней эффективностью. Когда в 2024 году сборная Португалии вылетела с с чемпионата Европы, Роналду заявил, что этот турнир у него не последний.

С другой стороны, рубеж в 41 год в мировом футболе преодолевали единицы. Даже легендарные голкиперы завершали карьеру раньше. И хотя Роналду во многом уникален, время неумолимо: восстановление после травм у него занимает больше времени, чем когда-то, да и скорость уже не та, что в 25 лет.

К тому же Роналду всегда был максималистом, для него важно быть лучшим, доминировать. Его уход из «Манчестер Юнайтед» был во многом вызван именно тем, что он перестал быть центральной фигурой — серьезный удар по самолюбию. Да, в «Аль-Насре» он до сих пор главная звезда, но в европейской среде его роль могла бы быть иной.

Криштиану Роналду в матче «Барселона»-«Реал Мадрид», 18 августа 2011 год. p34
Фото: Криштиану Роналду в матче «Барселона»-«Реал Мадрид», 18 августа 2011 год. p34/www.globallookpress.com

Отставка после Евро-2028

Отчасти заявление Роналду больше походило на вброс, поделился своим мнением с 360.ru футбольный эксперт, автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков. Португальскому бомбардиру больше под стать уйти красиво, с определенным форсом, как он это любит. И скорее всего это состоится в 2028 году после чемпионата Европы по футболу.

Почему-то мне кажется, что вот именно на такой волне: провести последний матч, все поаплодируют, он снимет капитанскую повязку. Все мы начнем рыдать и он радостно, красиво уйдет. А уходить, играя просто за Саудовскую Аравию, даже побеждая там, это немножечко не то. Он любит всеобщее обожание.

Анатолий Горсков

Эксперт также напомнил, что у футболиста есть давняя мечта — забить тысячу голов. Он уже близок к заветной цели, на счету уже более 990 мячей. И если за сезон 2026/27 Роналду не добьет оставшиеся, он практически наверняка останется в игре. К тому же в одном из интервью он говорил, что очень хотел бы закончить карьеру чемпионатом Европы.

Заставить Роналду летом 2027 года покинуть профессиональный футбол, могут разве что какие-нибудь хронические травмы, которые помешают успевать за скоростями современного футбола, сказал Горсков.

Криштиану Роналду (в белом) обыгрывает нападающего Энрике Эскуэду, Сан-Франциско, 4 августа 2010 год. se4
Фото: Криштиану Роналду (в белом) обыгрывает нападающего Энрике Эскуэду, Сан-Франциско, 4 августа 2010 год. se4/www.globallookpress.com

Тренером не быть

Сам Роналду сказал, что на покое будет играть в падел, путешествовать и отдыхать. При этом он выпускает одежду, разные украшения, аксессуары. Парнишка, который умел только красиво падать, вырос и создал из себя бизнес-проект, отметил Горсков. В Португалии уже в аэропорту можно найти его магазин, где продают вещи с его именем и номером.

Куда реальнее для форварда пойти по стопам Дэвида Бекхэма, который создал клуб, нашел инвесторов под свое имя, сам создал с нуля команду «Интер Майами». Что-то подобное может сделать и португалец, например, в США — создать собственный футбольный клуб или стать совладельцем, предположил эксперт.

Вот в чем, где я его не вижу точно, так это в тренерском амплуа. Для этого надо быть не только отличным игроком, каким Роналду, без сомнения, был и есть, но и иметь определенные наставнические задатки. А он все-таки слишком эгоцентричен, да и для того, чтобы тренировать.

Анатолий Горсков

Пример Диего Марадоны показал: великий игрок — это не всегда хороший тренер, напомнил эксперт. Нужно сначала поработать с молодежью, побыть в системе какого-либо клуба, как это было в случае обладателя «Золотого мяча» и нынешнего главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана.

«Думаю, Роналду не будет сам себе портить имидж каким-нибудь тренерским провалом», — заключил Горсков.

Криштиану Роналду с юным фанатом. Joao Bravo/Sports Press
Фото: Криштиану Роналду с юным фанатом. Joao Bravo/Sports Press/www.globallookpress.com

Бизнес Роналдо

Действительно, после завершения игровой карьеры Роналду не придется искать работу: Ronaldo — бренд с многомиллиардной капитализацией. Сеть отелей Pestana CR7, франшиза фитнес-клубов CR7, собственная линия белья, обуви и парфюмерии, инвестиции в стартапы, включая приложения для футбольной статистики и здоровья.

Роналду талантливый предприниматель. Скорее всего, он сосредоточится на расширении своей бизнес-империи, возможно, запустит новые направления: спортивное питание, академии для молодых футболистов, медиа-платформы. Коммерческий директор CR7 говорил, что в планах компании стать крупнейшим спортивным брендом в мире.

Форвард неоднократно намекал, что хотел бы в будущем владеть футбольным клубом. В 2023 году он вроде бы приобрел 10% акций португальского «Спортинга». Кроме того, учитывая влияние Роналду в Саудовской Аравии, не исключено, что он станет лицом развития саудовского футбола или даже возглавит один из местных грандов.

Криштиану Роналду представляет свою линию нижнего белья CR7, Мадрид, 31 октября 2013 года. Jack Abuin
Фото: Криштиану Роналду представляет свою линию нижнего белья CR7, Мадрид, 31 октября 2013 года. Jack Abuin/www.globallookpress.com

Также у португальца есть пожизненный и один из самых дорогих в истории договор с Nike, а так же с Binance, Herbalife и другими гигантами. Так что даже после продолжения карьеры Роналду останется лицом мировых брендов и продолжит сниматься в рекламе. Кстати, в сосцсетях у него сотни миллионов подписчиков.

Плюс — можно запустить собственное ток-шоу, снять документальный фильм о своей жизни или стать экспертом на крупных турнирах, выступать в качестве комментатора или аналитика. Благо, харизма и узнаваемость дадут Роналду возможность быть идеальным медийным персонажем.

Однако что бы не выбрал португалец, его уход из футбола станет не просто окончанием карьеры одного игрока — это будет символическим завершением целой эпохи. Эпохи, когда он и Месси переписали все рекорды, подняли планку на недосягаемую высоту и подарили болельщикам настоящий праздник прекрасной игры.

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