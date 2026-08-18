Сегодня 15:42 Роналду хочет повесить бутсы на гвоздь. Чем займется форвард на заслуженном отдыхе Фото: Криштиану Роналду во время матча между сборными Испании и Португалии на чемпионате мира по футболу, Даллес, 6 июля 2026 года. Li Ying / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду начал говорить о своем уходе из большого спорта. Во всяком случае, капитан сборной Португалии допустил, что сезон-2026/27 станет для него последним: возраст и многочисленные травмы дают о себе знать. Хотя эксперты сомневаются, что форвард уйдет, не сыграв на Евро-2028, футбольные фанаты уже прикидывают, чем займется их любимец, выйдя в отставку.

Роналдо собрался уходить Легендарный нападающий, пятикратный обладатель «Золотого мяча», капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые заговорил о завершении карьеры. В интервью португальским СМИ 41-летний форвард допустил, что сезон-2026/27 станет для него последним в профессиональном футболе. Роналду признался, что уже видит финишную прямую: «тело продолжает отвечать на нагрузки, но разум подсказывает, что всему приходит конец». Разумеется, для миллионов поклонников по всему миру, которые почти два десятилетия следили за его игрой и новыми рекордами, такие слова стали потрясением. Теперь главный вопрос, который сейчас волнует футбольную общественность: действительно ли величайший бомбардир выйдет из игры и если да, то чем займется, когда повесит бутсы на гвоздь?

Уйдет ли Роналду Роналду уже не раз опровергал прогнозы о своем уходе. Когда в 2022 году многие писали, что он «слишком стар» для европейского футбола, он уехал в Саудовскую Аравию и продолжил там забивать голы с прежней эффективностью. Когда в 2024 году сборная Португалии вылетела с с чемпионата Европы, Роналду заявил, что этот турнир у него не последний. С другой стороны, рубеж в 41 год в мировом футболе преодолевали единицы. Даже легендарные голкиперы завершали карьеру раньше. И хотя Роналду во многом уникален, время неумолимо: восстановление после травм у него занимает больше времени, чем когда-то, да и скорость уже не та, что в 25 лет. К тому же Роналду всегда был максималистом, для него важно быть лучшим, доминировать. Его уход из «Манчестер Юнайтед» был во многом вызван именно тем, что он перестал быть центральной фигурой — серьезный удар по самолюбию. Да, в «Аль-Насре» он до сих пор главная звезда, но в европейской среде его роль могла бы быть иной.

Фото: Криштиану Роналду в матче «Барселона»-«Реал Мадрид», 18 августа 2011 год. p34 / www.globallookpress.com

Отставка после Евро-2028 Отчасти заявление Роналду больше походило на вброс, поделился своим мнением с 360.ru футбольный эксперт, автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков. Португальскому бомбардиру больше под стать уйти красиво, с определенным форсом, как он это любит. И скорее всего это состоится в 2028 году после чемпионата Европы по футболу.

Почему-то мне кажется, что вот именно на такой волне: провести последний матч, все поаплодируют, он снимет капитанскую повязку. Все мы начнем рыдать и он радостно, красиво уйдет. А уходить, играя просто за Саудовскую Аравию, даже побеждая там, это немножечко не то. Он любит всеобщее обожание. Анатолий Горсков

Эксперт также напомнил, что у футболиста есть давняя мечта — забить тысячу голов. Он уже близок к заветной цели, на счету уже более 990 мячей. И если за сезон 2026/27 Роналду не добьет оставшиеся, он практически наверняка останется в игре. К тому же в одном из интервью он говорил, что очень хотел бы закончить карьеру чемпионатом Европы. Заставить Роналду летом 2027 года покинуть профессиональный футбол, могут разве что какие-нибудь хронические травмы, которые помешают успевать за скоростями современного футбола, сказал Горсков.

Фото: Криштиану Роналду (в белом) обыгрывает нападающего Энрике Эскуэду, Сан-Франциско, 4 августа 2010 год. se4 / www.globallookpress.com

Тренером не быть Сам Роналду сказал, что на покое будет играть в падел, путешествовать и отдыхать. При этом он выпускает одежду, разные украшения, аксессуары. Парнишка, который умел только красиво падать, вырос и создал из себя бизнес-проект, отметил Горсков. В Португалии уже в аэропорту можно найти его магазин, где продают вещи с его именем и номером. Куда реальнее для форварда пойти по стопам Дэвида Бекхэма, который создал клуб, нашел инвесторов под свое имя, сам создал с нуля команду «Интер Майами». Что-то подобное может сделать и португалец, например, в США — создать собственный футбольный клуб или стать совладельцем, предположил эксперт.

Вот в чем, где я его не вижу точно, так это в тренерском амплуа. Для этого надо быть не только отличным игроком, каким Роналду, без сомнения, был и есть, но и иметь определенные наставнические задатки. А он все-таки слишком эгоцентричен, да и для того, чтобы тренировать. Анатолий Горсков

Пример Диего Марадоны показал: великий игрок — это не всегда хороший тренер, напомнил эксперт. Нужно сначала поработать с молодежью, побыть в системе какого-либо клуба, как это было в случае обладателя «Золотого мяча» и нынешнего главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана. «Думаю, Роналду не будет сам себе портить имидж каким-нибудь тренерским провалом», — заключил Горсков.

Фото: Криштиану Роналду с юным фанатом. Joao Bravo/Sports Press / www.globallookpress.com

Бизнес Роналдо Действительно, после завершения игровой карьеры Роналду не придется искать работу: Ronaldo — бренд с многомиллиардной капитализацией. Сеть отелей Pestana CR7, франшиза фитнес-клубов CR7, собственная линия белья, обуви и парфюмерии, инвестиции в стартапы, включая приложения для футбольной статистики и здоровья. Роналду талантливый предприниматель. Скорее всего, он сосредоточится на расширении своей бизнес-империи, возможно, запустит новые направления: спортивное питание, академии для молодых футболистов, медиа-платформы. Коммерческий директор CR7 говорил, что в планах компании стать крупнейшим спортивным брендом в мире. Форвард неоднократно намекал, что хотел бы в будущем владеть футбольным клубом. В 2023 году он вроде бы приобрел 10% акций португальского «Спортинга». Кроме того, учитывая влияние Роналду в Саудовской Аравии, не исключено, что он станет лицом развития саудовского футбола или даже возглавит один из местных грандов.

Фото: Криштиану Роналду представляет свою линию нижнего белья CR7, Мадрид, 31 октября 2013 года. Jack Abuin / www.globallookpress.com