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    «Эта футболка была моей жизнью». Месси — о прощальном матче за сборную Аргентины

    Месси перед прощальным матчем за сборную заявил, что отдал ей все силы

    Фото: РИА «Новости»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед своим прощальным матчем с командой Бенина поделился с поклонниками мыслями. В интервью adidas Football в соцсети X он отметил, что уходит со спокойным сердцем и поблагодарил всех за поддержку.

    Аргентинцы сыграют в товарищеском матче с командой Бенина в ночь на 7 октября. Для Месси эта игра станет последней за сборную.

    «Время пришло. Я покидаю команду со спокойным сердцем, я отдал все. Эта футболка была моей мечтой. Моей гордостью. Моей жизнью», — сказал футболист.

    Месси поблагодарил болельщиков за то, что его любили и поддерживали. Компания Adidas уже изменила свой профиль во всех соцсетях на «Спасибо, Месси».

    Спортсмен объявил о намерении завершить международную карьеру в Instagram*, отметив, что это было болезненное решение, но именно сейчас подходящий момент для этого.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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