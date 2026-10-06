Месси перед прощальным матчем за сборную заявил, что отдал ей все силы

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед своим прощальным матчем с командой Бенина поделился с поклонниками мыслями. В интервью adidas Football в соцсети X он отметил, что уходит со спокойным сердцем и поблагодарил всех за поддержку.

Аргентинцы сыграют в товарищеском матче с командой Бенина в ночь на 7 октября. Для Месси эта игра станет последней за сборную.

«Время пришло. Я покидаю команду со спокойным сердцем, я отдал все. Эта футболка была моей мечтой. Моей гордостью. Моей жизнью», — сказал футболист.

Месси поблагодарил болельщиков за то, что его любили и поддерживали. Компания Adidas уже изменила свой профиль во всех соцсетях на «Спасибо, Месси».

Спортсмен объявил о намерении завершить международную карьеру в Instagram*, отметив, что это было болезненное решение, но именно сейчас подходящий момент для этого.

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