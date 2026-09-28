Сборная России победила в медальном зачете на ЧМ по спортивной акробатике

Российская сборная стала лидером по количеству наград на чемпионате мира по спортивной акробатике в Италии. Об этом сообщили организаторы турнира .

На счету российских атлетов три золотых медали, две серебряных и четыре бронзовых. Первые места россияне получили за темповое упражнение среди мужских четверок, темповое упражнение среди смешанных пар и балансовое упражнение мужских четверок.

Турнир прошел в городе Пезаро с 24 по 27 сентября.

Ранее гимнаст Илья Заика из России завоевал первое место на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. На соревнованиях он показал новый элемент на кольцах — подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Международная федерация гимнастики присвоила этому элементу имя Заики.