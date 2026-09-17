Александру Овечкину исполнился 41 год

Спортсмен, который побил рекорд Греции, родился 17 сентября 1985 года. Его называют Александр Великий, или Ове. Мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, отец — футболист «Динамо». В хоккей его привел старший брат Сергей.

Через год мальчик уже играл в школе «Динамо». В 2004-м «Вашингтон» взял его под первым номером драфта. В 18 лет — контракт на 124 миллиона долларов, в дебютном сезоне обошел самого Кросби.

В 2018-м принес Capitals первый кубок Стэнли за 44 года существования клуба. А дальше было уже не остановить — 929 шайб. В регулярках Ови стал первым в истории НХЛ. Рекорд Грецки, который держался 31 год, побит. Он любимец американских болельщиков. В 40 лет подписал новый контракт и стал самым долгоиграющим игроком в истории Вашингтона. Щербатая улыбка — не случайность, отец запретил вставлять выбитый зуб до конца карьеры.