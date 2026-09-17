Александру Овечкину исполнился 41 год
Российскому хоккеисту Александру Овечкину исполнился 41 год. 360.ru напомнил, каким был его спортивный путь.
Спортсмен, который побил рекорд Греции, родился 17 сентября 1985 года. Его называют Александр Великий, или Ове. Мать — двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, отец — футболист «Динамо». В хоккей его привел старший брат Сергей.
Через год мальчик уже играл в школе «Динамо». В 2004-м «Вашингтон» взял его под первым номером драфта. В 18 лет — контракт на 124 миллиона долларов, в дебютном сезоне обошел самого Кросби.
В 2018-м принес Capitals первый кубок Стэнли за 44 года существования клуба. А дальше было уже не остановить — 929 шайб. В регулярках Ови стал первым в истории НХЛ. Рекорд Грецки, который держался 31 год, побит. Он любимец американских болельщиков. В 40 лет подписал новый контракт и стал самым долгоиграющим игроком в истории Вашингтона. Щербатая улыбка — не случайность, отец запретил вставлять выбитый зуб до конца карьеры.