Овечкин сыграет в составе «Вашингтона» в стартовом матче сезона

Нападающий Александр Овечкин вошел в состав «Вашингтон Кэпиталз» на стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил хоккейный клуб в социальной сети Х .

В первой встрече «Вашингтон» сразится с «Каролиной Харрикейнз», эта команда является действующим обладателем Кубка Стэнли.

Игра состоится в ночь на 3 октября по московскому времени.

Ранее СМИ сообщали, что Овечкин получил травму перед началом сезона НХЛ. В минувшем сезоне нападающий стал лучшим снайпером «Вашингтона». Он забросил 32 шайбы и набрал 64 очка.

Несколько дней назад журналист Том Гулитти заявил, что Овечкин не сыграет в двух ближайших предсезонных матчах «Вашингтона».