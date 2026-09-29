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    Теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника на турнире в Китае

    Даниил Медведев обыграл соотечественника на турнире в Китае

    Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в финале турнира в Ханчжоу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу первого, сообщил ТАСС.

    Спортсмен стал лучшим в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов. По данным РИА «Новости», призовой фонд превышает один миллион долларов (примерно 84,4 миллиона рублей). Титул стал для Даниила Медведева 24-м в карьере и третьим в сезоне.

    В начале сентября теннисист не вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходил в Нью-Йорке на хардовых кортах. Победу над ним одержал американец Фрэнсис Тиафо. Тогда Даниил Медведев отказался назвать свою игру плохой, но признался, что недоволен результатом.

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