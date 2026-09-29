Российские боксеры победили в общекомандном зачете на чемпионате Европы

Российские спортсмены одержали победу в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Софии. На пресс-конференции в Москве руководство Федерации и тренерский штаб подвели итоги турнира, сообщила корреспондент 360.ru Ариана Мохаммад.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал во время мероприятия о прошедших соревнованиях.

«В целом выступлением довольны. Я считаю, что это не наш максимум», — подчеркнул он.

Беспутин назвал достойными выступления спортсменов и обратил внимание, что гордится каждым участником чемпионата.

«Рад быть частью этой команды», — добавил генсек Федерации бокса.

На конференции отметили, что мало кто верил в допуск российских спортсменов на турнир.

Главный тренер национальной сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поздравил россиян с успешным выступлением.

«Ребята действительно показали хороший результат», — сообщил он.

Тренер призвал не останавливаться на достигнутом.