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    Российские боксеры победили в общекомандном зачете на чемпионате Европы

    Российские спортсмены одержали победу в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Софии. На пресс-конференции в Москве руководство Федерации и тренерский штаб подвели итоги турнира, сообщила корреспондент 360.ru Ариана Мохаммад.

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал во время мероприятия о прошедших соревнованиях.

    «В целом выступлением довольны. Я считаю, что это не наш максимум», — подчеркнул он.

    Беспутин назвал достойными выступления спортсменов и обратил внимание, что гордится каждым участником чемпионата.

    «Рад быть частью этой команды», — добавил генсек Федерации бокса.

    На конференции отметили, что мало кто верил в допуск российских спортсменов на турнир.

    Главный тренер национальной сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поздравил россиян с успешным выступлением.

    «Ребята действительно показали хороший результат», — сообщил он.

    Тренер призвал не останавливаться на достигнутом.

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