Российские боксеры победили в общекомандном зачете на чемпионате Европы
Российские спортсмены одержали победу в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Софии. На пресс-конференции в Москве руководство Федерации и тренерский штаб подвели итоги турнира, сообщила корреспондент 360.ru Ариана Мохаммад.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал во время мероприятия о прошедших соревнованиях.
«В целом выступлением довольны. Я считаю, что это не наш максимум», — подчеркнул он.
Беспутин назвал достойными выступления спортсменов и обратил внимание, что гордится каждым участником чемпионата.
«Рад быть частью этой команды», — добавил генсек Федерации бокса.
На конференции отметили, что мало кто верил в допуск российских спортсменов на турнир.
Главный тренер национальной сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поздравил россиян с успешным выступлением.
«Ребята действительно показали хороший результат», — сообщил он.
Тренер призвал не останавливаться на достигнутом.