Кениец Мика Чемвено победил в Московском марафоне

Победителем Московского марафона стал кенийский легкоатлет Мика Чемвено. Об этом сообщил ТАСС .

Он преодолел дистанцию 42 195 метров за два часа 10 минут 36 секунд. Второе место занял россиянин Дмитрий Неделин, отстав почти на полминуты. Третьим финишировал кениец Майкл Кируи.

У женщин первой стала эфиопка Нурит Шимелс. Второй финишировала россиянка Луиза Лега, третьей — кенийка Джой Кемума Лойс.

В забегах на 10 километров победили Владимир Никитин и Светлана Аплачкина. Призовой фонд марафона с бонусами составил более 11,5 миллиона рублей. Соревнования прошли 26 и 27 сентября.

Ранее из-за марафона в столице временно перекрывали движение в Центральном и Западном административных округах.

В мае марафонец из Московской области Владимир Никитин установил новый рекорд России, преодолев 42 километра 195 метров за два часа восемь минут и семь секунд.