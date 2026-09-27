Кениец Мика Чемвено победил в Московском марафоне
Победителем Московского марафона стал кенийский легкоатлет Мика Чемвено. Об этом сообщил ТАСС.
Он преодолел дистанцию 42 195 метров за два часа 10 минут 36 секунд. Второе место занял россиянин Дмитрий Неделин, отстав почти на полминуты. Третьим финишировал кениец Майкл Кируи.
У женщин первой стала эфиопка Нурит Шимелс. Второй финишировала россиянка Луиза Лега, третьей — кенийка Джой Кемума Лойс.
В забегах на 10 километров победили Владимир Никитин и Светлана Аплачкина. Призовой фонд марафона с бонусами составил более 11,5 миллиона рублей. Соревнования прошли 26 и 27 сентября.
Ранее из-за марафона в столице временно перекрывали движение в Центральном и Западном административных округах.
В мае марафонец из Московской области Владимир Никитин установил новый рекорд России, преодолев 42 километра 195 метров за два часа восемь минут и семь секунд.