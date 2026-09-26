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    Футболисты сборных Венгрии и Украины подрались в конце матча Лиги наций

    Vincenzo Orlando/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Фото: Vincenzo Orlando/Keystone Press Agency/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Матч первого тура Лиги наций между сборными Венгрии и Украины закончился не только победой украинской команды, но и дракой футболистов. Встреча прошла в Будапеште, трансляцию вел The Sunday Guardian.

    В добавленное ко второму тайму время полузащитник сборной Украины Александр Назаренко получил вторую желтую карточку за грубый фол в отношении венгерского игрока. После удаления между футболистами обеих команд вспыхнула перепалка, которая продолжалась около минуты.

    Ранее драка на поле произошла после финального матча чемпионата мира по футболу-2026. Аргентинский полузащитник Леандро Паредес вступил в конфликт с двумя игроками сборной Испании. Участников потасовки разняли партнеры по командам, Паредесу вынесли предупреждение.