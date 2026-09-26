Футболисты сборных Венгрии и Украины подрались в конце матча Лиги наций

Матч первого тура Лиги наций между сборными Венгрии и Украины закончился не только победой украинской команды, но и дракой футболистов. Встреча прошла в Будапеште, трансляцию вел The Sunday Guardian .

В добавленное ко второму тайму время полузащитник сборной Украины Александр Назаренко получил вторую желтую карточку за грубый фол в отношении венгерского игрока. После удаления между футболистами обеих команд вспыхнула перепалка, которая продолжалась около минуты.

Ранее драка на поле произошла после финального матча чемпионата мира по футболу-2026. Аргентинский полузащитник Леандро Паредес вступил в конфликт с двумя игроками сборной Испании. Участников потасовки разняли партнеры по командам, Паредесу вынесли предупреждение.