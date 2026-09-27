Российский гимнаст Заика выиграл золото на турнире в Париже

Российский гимнаст Илья Заика завоевал золотую медаль на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Он победил в финале соревнований на кольцах с результатом 14,566 балла.

Второе место занял Артур Аветисян из Армении, получивший 14,533 балла. Бронзовую медаль завоевал азербайджанский гимнаст Никита Симонов с результатом 14,133 балла.

Днем ранее Заика впервые представил новый элемент на кольцах. Спортсмен выполнил подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Международная федерация гимнастики присвоила этому элементу имя российского спортсмена.

В финал парижского этапа Заика вышел с первым результатом квалификации.

В мае World Gymnastics официально сняла ограничения с российских спортсменов. Они вправе выступать на любых международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.