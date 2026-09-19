Плющенко попал в больницу в Турции

Плющенко попал в больницу после укуса осы в Анкаре

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оказался в больнице в Анкаре после укусов осы. Об этом спортсмен сообщил в соцсети X и опубликовал видео из медицинского учреждения.

По словам Плющенко, насекомое укусило его во время обеда накануне, причем, предположительно, несколько раз. Сначала фигурист не придал этому значения, однако на следующее утро обнаружил сильный отек ноги.

«Сегодня утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона. Сделали капельницу, лежу, восстанавливаюсь», — рассказал Плющенко на видео.

В публикации он уточнил, что стопа из-за отека не помещается в обувь. Спортсмен добавил, что врачи ожидают улучшения его состояния уже на следующий день.

Несмотря на произошедшее, возвращаться в Москву Плющенко пока не планирует. В Турции он сопровождает своего сына Александра Плющенко на этапе юниорской серии Гран-при ISU.

В июле Плющенко заявил, что готов принять участие в номере представителя России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».