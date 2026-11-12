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    Посол назвал трусостью отказ Канады пустить российских хоккеистов

    Посол Степанов: Канада испугалась честного соревнования с Россией

    Фото: 360.ru

    Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал решение Канады не выдавать визы российским хоккеистам трусостью. Об этом он заявил РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава не пустит спортсменов из России на молодежное мировое первенство.

    «Кабинет Марка Карни подтвердил глубину своей русофобии», — отметил Степанов.

    По его словам, канадское правительство ведет себя так, будто не осознает, что наносит вред своей стране и ее спортивной репутации.

    «В памяти останется простая констатация: официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной», — подчеркнул сотрудник международного ведомства.

    Дипломат добавил, что многие канадцы от такого поведения своих властей вовсе не в восторге.

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