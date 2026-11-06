Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Михаил Васильев

Чемпион ОИ по хоккею в составе сборной СССР Михаил Васильев умер в 64 года

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Васильев скончался 5 ноября в возрасте 64 лет. О его смерти сообщила пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева».

Васильев завоевал золото Олимпиады 1984 года в Сараево и стал чемпионом мира в 1983 году. На мировых первенствах 1985 и 1987 годов получил бронзовую и серебряную медали.

Большую часть игровой карьеры форвард провел в московском ЦСКА. С армейцами он восемь раз выиграл чемпионат СССР и завоевал Кубок страны. Также Васильев играл за ярославское «Торпедо», итальянские и датские клубы. В составе «Больцано» дважды становился чемпионом Италии.

После завершения карьеры хоккеиста Васильев работал тренером в Италии, занимался юниорскими сборными России и Белоруссии. В 2014 году привел молодежную команду «Красная Армия» к серебряным медалям МХЛ. Позднее входил в тренерские штабы «Тороса», «Толпара», «Салавата Юлаева» и нижегородского «Торпедо», которое покинул в 2025 году.

Ранее стало известно о смерти бывшего футболиста московского «Локомотива» Олега Гарина.