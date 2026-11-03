Дегтярев пригрозил судами за бойкот российских хоккеистов

Страны, которые бойкотируют матчи с российской сборной или помешают участию россиян в турнирах, могут потерять право проводить соревнования. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, чьи слова привел ТАСС .

«Разумеется, все материалы будут переданы в Международный олимпийский комитет. Причем не только по тем странам, которые угрожают и шантажируют Международную федерацию хоккея бойкотом, но и по тем странам, которые должны принимать турниры с участием россиян — они тоже у нас на карандаше», — сказал Дегтярев.

Он выразил уверенность, что страны, поддержавшие бойкот под давлением местных политиков, проиграют судебные разбирательства и лишатся права участвовать в соревнованиях.

Министр назвал такое поведение вредным для мирового спорта и призвал федерации пересмотреть свою позицию. Он также напомнил, что Международная федерация хоккея должна была засчитать отказавшимся от матча командам техническое поражение со счетом 0:5.

Ранее о нежелании играть со сборной России на чемпионате мира заявили федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии. Латвийская сборная не могла встретиться с российской из-за запрета, закрепленного в законодательстве страны.