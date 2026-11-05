В ООН не нашли дискриминации в бойкоте хоккейной сборной России

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека не увидели признаков дискриминации в решении европейских федераций бойкотировать игры с командой России на ЧМ-2027 по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в ответе УВКПЧ.

В управлении пояснили, что такой отказ может считаться реализацией права на свободу выражения мнения. Это возможно, если протест не направлен против конкретных спортсменов из-за их национальности.

При этом в УВКПЧ подчеркнули, что принцип недискриминации является основой международного права. Также там добавили, что не обладают достаточной информацией о причинах, по которым федерации приняли такое решение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Канады выдать визы российским спортсменам для участия в чемпионате мире по хоккею — это грубое нарушение Олимпийской хартии.