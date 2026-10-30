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    Первая ракетка мира Рыбакина снялась с турнира в Токио из-за травмы

    Фото: РИА «Новости»

    Первая ракетка мира Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, не вышла на четвертьфинальный матч турнира в Токио из-за травмы шеи. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Канадка Лейла Фернандес, 23-я ракетка мира, вышла в полуфинал без борьбы. Спортсменка сыграет с Камиллой Рахимовой — 66-й ракеткой мира из Узбекистана.

    Ранее стало известно, что Елена Рыбакина заработала рекордные призовые в истории тенниса — 5,5 миллиона долларов (более 463 миллионов рублей) — после победы на Открытом чемпионате США 2026 года. До этого победа на Итоговом турнире WTA в прошлом сезоне принесла ей 5,235 миллиона долларов.

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