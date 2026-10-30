Первая ракетка мира Рыбакина снялась с турнира в Токио из-за травмы

Первая ракетка мира Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, не вышла на четвертьфинальный матч турнира в Токио из-за травмы шеи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Канадка Лейла Фернандес, 23-я ракетка мира, вышла в полуфинал без борьбы. Спортсменка сыграет с Камиллой Рахимовой — 66-й ракеткой мира из Узбекистана.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина заработала рекордные призовые в истории тенниса — 5,5 миллиона долларов (более 463 миллионов рублей) — после победы на Открытом чемпионате США 2026 года. До этого победа на Итоговом турнире WTA в прошлом сезоне принесла ей 5,235 миллиона долларов.