Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян

Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов на участие в соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Исполнительный комитет Европейской федерации стрельбы из лука решил снять ограничения с российских спортсменов, команд и официальных лиц Федерации стрельбы из лука России в мероприятиях, проводимых под эгидой WAE.

«Согласно решению от 31 октября 2026 года, существующие ограничения будут сняты с 1 января 2027 года», — уточнила пресс-служба.

При этом отметила, что восстановление в правах не отменяет действие применимых законов, требований принимающей страны, визовых ограничений или предписаний госорганов. WAE и дальше будет оценивать ситуацию в местах проведения соревнований в Европе, соблюдая все применимые национальные нормативные акты.

Ранее исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука World Archery снял ограничения с российских спортсменов.