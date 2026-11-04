Россиянка Фокина взяла второе золото юношеских Олимпийских игр в Дакаре

Финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем принес россиянке Серафиме Фокиной вторую золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Дакаре. Как сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России, спортсменка преодолела дистанцию за 27,28 секунды.

Серебро досталось хорватской пловчихе Ане Бобанович, бронзу забрала мексиканка Виктория Гарсия Кальдере.

«Для Фокиной это уже вторая медаль юношеских Олимпийских игр». В первый соревновательный день она завоевала золото на 100 метров баттерфляем», — подчеркнули в пресс-службе.

Всего на счету сборной России три золотые и две серебряные медали.Соревнования продлятся до 13 ноября.

В среду, 4 ноября, Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило, что представитель спортивной школы олимпийского резерва по летним видам спорта в Ногинске Антон Аристархов завоевал золотую медаль чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе.