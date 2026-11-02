В Словакии прошла гонка горных носильщиков с грузом до 60 килограммов

В словацких Высоких Татрах 24 октября состоялась ежегодная гонка носильщиков Sherpa Rallye. Участники преодолели маршрут длиной 5,7 километра с набором высоты около 700 метров, доставляя к горной хижине необходимые припасы.

Мужчины несли груз массой 60 килограммов, включая бочонок пива, воду и другие продукты. Женщинам предстояло поднять 20 килограммов. Финиш располагался возле Збойницкой хижины на высоте почти 2 тысячи метров.

В соревновании приняли участие 60 человек. Победителями стали Пишта Шустер среди мужчин и Адька Матуликова среди женщин.

Гонку проводят с 1985 года, обычно в конце октября, перед завершением летнего сезона и наступлением снегопадов. Благодаря носильщикам горное убежище получает запасы на зиму — продукты, пиво, газовые баллоны и дрова.