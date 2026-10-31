360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россияне Ибрагимов и Касабиева стали чемпионами мира по вольной борьбе

    Фото: 360.ru

    Российский борец-вольник Ибрагим Ибрагимов занял первое место в весовой категории до 70 килограммов на чемпионате мира в Астане. Об этом сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы.

    Накануне чемпионский титул в категории до 65 килограммов среди женщин получила Алина Касабиева.

    Ибрагимов одержал победу в финале над Эрназаром Акматалиевым из Киргизии со счетом 5:2. Его противник занял второе место.

    Бронзу получили Тумур-Очирын Тулга из Монголии и Зейн Ризерфорд из США.

    Также на турнире российские спортсмены Заур Угуев и Абдулла Курбанов завоевали серебряные награды.

    Ранее жительница Подмосковья Екатерина Фролова стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров. Турнир проходил в Черногории.

    Читайте также

    Сборная России по муайтай взяла первое место на чемпионате Европы

    телеграм-канал Федерации муайтай России

    Триумф России. Пловцы-россияне вернулись с важных соревнований с «Тройными коронами»

    Российская команда взяла лидерство на AEON Cup 2026

    Сборная России по муайтай взяла первое место на чемпионате Европы

    телеграм-канал Федерации муайтай России

    Триумф России. Пловцы-россияне вернулись с важных соревнований с «Тройными коронами»

    Российская команда взяла лидерство на AEON Cup 2026