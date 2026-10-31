Россияне Ибрагимов и Касабиева стали чемпионами мира по вольной борьбе

Российский борец-вольник Ибрагим Ибрагимов занял первое место в весовой категории до 70 килограммов на чемпионате мира в Астане. Об этом сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы .

Накануне чемпионский титул в категории до 65 килограммов среди женщин получила Алина Касабиева.

Ибрагимов одержал победу в финале над Эрназаром Акматалиевым из Киргизии со счетом 5:2. Его противник занял второе место.

Бронзу получили Тумур-Очирын Тулга из Монголии и Зейн Ризерфорд из США.

Также на турнире российские спортсмены Заур Угуев и Абдулла Курбанов завоевали серебряные награды.

Ранее жительница Подмосковья Екатерина Фролова стала чемпионкой мира по боксу среди юниоров. Турнир проходил в Черногории.