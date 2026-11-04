Канада вопреки решению CAS не пустит российских хоккеистов на юниорский чемпионат
Премьер Канады Карни отказал хоккеистам из РФ и Белоруссии в визах на ЧМ юниоров
Российские спортсмены не смогут представлять страну на чемпионате мира по хоккею среди юниоров в декабре. Об этом объявил на саммите Содружества в Антигуа премьер-министр Канады Марк Карни, сообщил издание The Athletic.
«Если вы спрашиваете конкретно о молодежном чемпионате мира, то россиян там не будет», — сказал он.
Карни поддержал протест сборных Финляндии, Чехии, Швеции и других стран Европы против состязаний со спортсменами из России и Белоруссии, но заверил, что решение Канады самостоятельное.
Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Россия и Белоруссия могут вернуться к участию в мероприятиях Международной федерации хоккея на льду, начиная с ЧМ среди юниоров в провинции Альберта 26 декабря. Однако правительство Канады объявило, что воспользуется полномочиями в сфере иммиграции, чтобы не допустить въезд российских и белорусских спортсменов для выступления под национальными флагами.