«Много ребят, кто помогает». Андрей Кириленко рассказал о своем благотворительном фонде

Благотворительный фонд «Кириленко — детям!» существует с 2004 года. Идея его создания появилась у бывшего баскетболиста сборной России, президента Российской федерации этого вида спорта Андрея Кириленко, когда он выступал за команду «Юта Джаз». Об этом спортсмен рассказал в подкасте «Джентльмены предпочитают».

«Когда я играл в „Юта Джаз“, мы с моей женой Машей организовали фонд. „Кириленко — детям!» назвали его. С того момента мы начали потихонечку помогать спортивной школе. Я начал со своей спортивной школы, где я вырос, в виде экипировки, ремонта зала. Шаг за шагом дошло до того, что сейчас раз в год мы проводим большой аукцион, где собираем своих друзей, кто помогает ресурсами и своими возможностями фонду», — поделился атлет.

По его словам, за счет фонда удается строить с нуля по три-четыре баскетбольных площадки в год по всей России.

«В Екатеринбурге открылась самая большая по площади площадка „Кириленко — детям!“ на четыре корта», — добавил баскетболист.

Однако добрые дела совершают и другие спортсмены, подчеркнул Кириленко.

«Не только Кириленко делает хорошее дело, очень много ребят. На самом деле, баскетболистам надо сказать отдельное спасибо, потому что у нас много ребят, кто помогает и не всегда рассказывает про это», — заверил он.

Новый выпуск «Джентльмены предпочитают» вышел на платформе 360.ru, его можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».