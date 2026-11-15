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    Первый матч без Роналду обернулся для Португалии крупным поражением

    Португалия проиграла Дании со счетом 4:1 в пятом туре футбольной Лиги наций

    Фото: 360.ru

    Сборная Португалии в первом матче без Роналду проиграла команде Дании со счетом 4:1 в пятом туре футбольной Лиги наций. Матч состоялся в Браге.

    У хозяев гол забил Бернарду Силва, у гостей отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг, Йоаким Андерсен и дважды Расмус Хейлунд.

    Сборная Португалии осталась лидером группы, у нее 12 очков. Команда Дании поднялась на второе место, набрав девять очков. На третьем месте сборная Норвегии с шестью очками. В заключительном туре Португалия сыграет с командой Уэльса, датчане сыграют с норвежцами.

    Все игроки сборной Португалии перед стартовым свистком вышли на поле с номером «7» в честь Криштиану Роналду, объявившего о завершении карьеры в национальной сборной. На седьмой минуте на экране стадиона показали экс-капитана, и болельщики начали скандировать его имя.

    Свою карьеру также завершил аргентинский футболист Лионель Месси. Последний матч он сыграл в Буэнос-Айресе. Аргентина победила со счетом 3:0.

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