Первый матч без Роналду обернулся для Португалии крупным поражением

Сборная Португалии в первом матче без Роналду проиграла команде Дании со счетом 4:1 в пятом туре футбольной Лиги наций. Матч состоялся в Браге.

У хозяев гол забил Бернарду Силва, у гостей отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг, Йоаким Андерсен и дважды Расмус Хейлунд.

Сборная Португалии осталась лидером группы, у нее 12 очков. Команда Дании поднялась на второе место, набрав девять очков. На третьем месте сборная Норвегии с шестью очками. В заключительном туре Португалия сыграет с командой Уэльса, датчане сыграют с норвежцами.

Все игроки сборной Португалии перед стартовым свистком вышли на поле с номером «7» в честь Криштиану Роналду, объявившего о завершении карьеры в национальной сборной. На седьмой минуте на экране стадиона показали экс-капитана, и болельщики начали скандировать его имя.

Свою карьеру также завершил аргентинский футболист Лионель Месси. Последний матч он сыграл в Буэнос-Айресе. Аргентина победила со счетом 3:0.