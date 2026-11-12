12 ноября 2026 19:00 Пощечина, кровь и старая вражда. Как драка с Нурмагомедовым обернулась скандалом для Двалишвили Фото: сгенерировано с помощью ИИ / 360.ru Эксклюзив

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Российский боец Усман Нурмагомедов оказался в центре громкого скандала после массовой драки с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби. Грузинский спортсмен показал окровавленное лицо и обвинил родственников Хабиба Нурмагомедова в нападении толпой. Случай вызвал резкую реакцию известных бойцов. Полиция задержала десять человек, а дела восьми участников драки передала в прокуратуру. Что произошло в гостинице и почему спортсмены давно враждуют — в материале 360.ru.

Пощечина в гостинице и драка перед камерами Конфликт произошел 11 ноября в холле гостиницы Hilton в Абу-Даби. В этом городе 14 ноября должен пройти турнир борцовской организации Real American Freestyle (RAF). Двалишвили приехал на соревнования вместе с 21-летним грузинским борцом Сабой Лазишвили.

Интересно Двалишвили — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В январе 2025 года он защитил титул в поединке с Умаром Нурмагомедовым, родным братом Усмана, победив единогласным решением судей. В октябре 2026 года на турнире UFC 333 в Абу-Даби грузинский спортсмен уступил чемпионский пояс россиянину Петру Яну. Двалишвили известен своими русофобскими настроениями. Так, например, его разъярило то, что команда Ислама Махачева подняла флаг России над октагоном после исторической победы над Иэном Мачадо Гэрри на августовском турнире UFC 330 в американской Филадельфии.

Мне казалось, что (глава UFC, — прим. ред.) Дэйна Уайт не позволит им поднять флаг. Он ведь запрещен во всем мире, а эти парни даже не американцы. Я этого не понимаю. Мераб Двалишвили бывший чемпион UFC в легчайшем весе

Усман Нурмагомедов — 28-летний российский боец, выступавший в легком весе PFL, где завоевал чемпионский титул. На счету Усмана 22 победы и ни одного поражения в профессиональных поединках по смешанным единоборствам. Усман — родной брат бойца UFC Умара Нурмагомедова и родственник бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

Фото: Соцсети

Мераб давал интервью пресс-службе турнира, когда в холле появился Усман Нурмагомедов с несколькими сопровождающими. Россиянин подошел к Двалишвили и ударил его ладонью по лицу. После пощечины началась массовая потасовка. На опубликованных видеозаписях видно, как спортсмены обмениваются ударами, пытаются повалить друг друга и оказываются на полу. Особенно активно сопротивлялся Лазишвили. Полностью восстановить последовательность событий по доступным кадрам невозможно: записи обрываются до завершения драки. «Подкрались сзади, как змеи». Что рассказал Двалишвили После драки Двалишвили опубликовал видео с окровавленным лицом и гематомой под глазом. У его товарища также остались ссадины. Грузинский боец утверждал, что противники напали неожиданно и воспользовались численным преимуществом.

Я проводил интервью для RAF в холле отеля, и Усман со своими друзьями подкрались сзади, как змеи. Что вы за бойцы такие? Что вы за мужики, если делаете такое? Если хотите поговорить или подраться — давайте сделаем это по-человечески. Мераб Двалишвили бывший чемпион UFC

По его словам, нападавшие продолжали наносить удары, даже когда он и Лазишвили оказались на полу.

Нас было всего двое. Я даже не знаю, сколько вас там было. Типа 20 человек против двоих. И даже когда мы уже лежали, вы нас пинали. Мераб Двалишвили

Мераб также обвинил в участии в драке другого российского бойца смешанного стиля Умара Нурмагомедова — брата Усмана. Однако участие Умара в потасовке не подтверждено. На опубликованных кадрах его не видно. По сведениям «Спорт-Экспресса», он появился на месте происшествия уже после завершения конфликта.

Фото: Общественное достояние / Википедия

Почему Двалишвили враждует с Нурмагомедовыми

Противостояние Мераба с командой Нурмагомедовых продолжается не первый год. Соперники обменивались резкими заявлениями, обвиняли друг друга в неуважении и нежелании драться. В январе 2025 года они встретились в октагоне на турнире UFC 311. Двалишвили победил единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. В июле 2026 года на пресс-конференции перед турниром RAF в Тбилиси Мераба спросили о возможной борцовской схватке с Умаром. «К черту этого парня!» — ответил грузинский спортсмен. После пресс-конференции к нему подошел российский борец Ахмед Гаджимагомедов и потребовал объяснить высказывание о Нурмагомедове. Двалишвили ударил его, после чего началась потасовка. Сотрудники службы безопасности разняли участников. Позднее Мераб объяснял, что воспринял поведение Гаджимагомедова как угрозу. «Не горжусь, что дал ему пощечину, но и не жалею об этом», — признавался боец. Умар тогда осудил произошедшее, напомнив о традициях кавказского гостеприимства. Впоследствии он заявил, что намерен добиться реванша. «Теперь это личное не только для меня, но и для всего Дагестана», — подчеркнул Нурмагомедов.

Фото: РИА «Новости»

Махачев поддержал Нурмагомедова, Топурия потребовал ответа

Драка в Абу-Даби расколола бойцовское сообщество. Ислам Махачев напомнил критикам Усмана об июльском происшествии в Тбилиси и выступил в защиту его окружения. «Почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? Человек подошел к нему поговорить без злого умысла», — написал Махачев. Он добавил, что нынешнему конфликту предшествовали действия самого Двалишвили в Грузии. Противоположную позицию занял испанский боец смешанных единоборств грузинского происхождения Илия Топурия, который опубликовал видеозапись драки, а затем удалил ее.

Честь, уважение и скромность — это не те слова, о которых проповедуют. Это ценности, которыми живут. А вы не проявили ни одной из них. Илия Топурия боец смешанных единоборств

Ирландский боец PFL Пол Хьюз также осудил произошедшее.

Абсолютно позорное поведение. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Пол Хьюз Ирландский боец PFL

Российский тяжеловес UFC Александр Волков обратил внимание на бессмысленность выяснения отношений в общественном месте перед камерами.

Считаю, что худшее, что может быть, — это драка на улице под камерами. Александр Волков российский тяжеловес UFC

По его мнению, нападающий в подобной ситуации неизбежно оказывается в проигрышном положении, поскольку происходящее фиксируют на видео. «Непонятна цель всего этого движения», — заключил спортсмен.

Фото: Соцсети

После драки в Абу-Даби задержали десять человек

По данным источника ТАСС, после массовой драки в Абу-Даби полиция задержала десять человек. Усман Нурмагомедов и другие участники конфликта провели под стражей более 12 часов. Их уже посетил адвокат. Позднее полиция Абу-Даби сообщила, что передала в прокуратуру дела восьми участников потасовки. Еще двух человек задержали за видеосъемку происходящего. По версии правоохранителей, причиной столкновения стали ранее возникшие разногласия между спортсменами. «Полиция Абу-Даби подтвердила свое намерение поддерживать безопасность и общественный порядок, а также решительно реагировать на действия, которые подрывают безопасность, подвергают угрозе третьи лица», — говорится в сообщении ведомства. Менеджер Усмана Нурмагомедова Ризван Магомедов в беседе с 360.ru сообщил, что после драки продолжается разбирательство. «Пока никак комментировать не могу, никаких травм нет ни с той, ни с другой стороны. Просто сейчас идет небольшое такое разбирательство. Вот все, что могу сказать на данный момент», — рассказал Магомедов. На вопрос о том, находится ли Усман Нурмагомедов в полиции, его менеджер отвечать отказался, сославшись на продолжающееся разбирательство. При этом журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Двалишвили не намерен выдвигать обвинения против Усмана. Окончательное решение правоохранительных органов пока неизвестно. Под вопросом остается участие Мераба в турнире RAF 14 ноября, где он должен встретиться с Марлоном Мораесом. Неясно и то, повлияет ли скандал на дальнейшую карьеру Усмана Нурмагомедова. Его контракт с PFL завершился, а представители спортсмена ведут переговоры с UFC.