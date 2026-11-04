Skoda пригрозила отказом спонсировать ЧМ по хоккею в случае участия россиян

Чешский автопроизводитель Skoda, являющийся официальным генеральным спонсором чемпионатов мира по хоккею с 1993 года, предупредил, что откажется финансировать ЧМ–2027 в случае допуска российской сборной к участию в турнире. Об этом сообщил портал Sport.cz со ссылкой на пресс-релиз компании.

В компании заявили о несогласии с решением Спортивного арбитражного суда относительно участия российских национальных сборных в соревнованиях под эгидой IIHF. По их мнению, возвращение россиян на ЧМ якобы несовместимо с ценностями, которых они придерживаются.

«Если сборная России примет участие в чемпионате мира, мы пересмотрим свое участие в турнире и предпримем дальнейшие шаги, — подчеркнули в пресс-релизе Skoda.

Против возвращения российских хоккеистов на международные соревнования также выступили шведская компания AJ Produkter и финская Nokian Tyres.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские атлеты не смогут представлять страну на ЧМ по хоккею среди юниоров, который пройдет в декабре. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отреагировал на возмущение ряда стран ЕС, предупредив, что те, кто будет бойкотировать матчи с российской сборной или мешать ее участию в турнирах, могут потерять право проводить соревнования.