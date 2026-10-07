Конец эпохи. Как Месси попрощался со сборной Аргентины и что будет с командой дальше

Лионель Месси провел последний матч за сборную Аргентины. Товарищеская игра с Бенином превратилась в национальное событие: 85-тысячный стадион «Монументаль» стоял, улицы Буэнос-Айреса опустели, сам капитан не сдерживал слез. Аргентина победила со счетом 3:0, а легендарный спортсмен закрыл главу длиной более 20 лет. Как это было и что ждет команду дальше — в материале 360.ru.

Прощание, которое началось с Роналдиньо Подведение итогов началось еще до матча. В соцсети к Месси обратился бразильский футболист Роналдиньо — человек, с которым аргентинец начинал путь в большом футболе. И именно он публично сказал то, что чувствовали многие. «Твое имя вписано в историю Аргентины и всего мирового футбола. Только нам известно, какое это блаженство — воплощать в жизнь детскую мечту, представлять свою страну и выигрывать с ней чемпионат мира», — написал Роналдиньо в соцсети. Бразилец подчеркнул, что Лионель отдавал все ради своей сборной и только настоящий футболист может в полной мере понять, что это значит.

Наслаждайся жизнью, брат. Желаю тебе всего наилучшего — сегодня и всегда! Роналдиньо

Послание Роналдиньо проняло тысячи болельщиков. Но это был лишь первый трогательный момент из целой череды сопровождавших прощальную игру Месси.

Фото: РИА «Новости»

Полный стадион и скандальные цены Легендарный 85-тысячный стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе — тот самый, что помнит победу сборной Аргентины на чемпионате мира 1978 года, — оказался заполнен до отказа. Официальные номинальные цены от аргентинской Ассоциации футбола были вполне адекватными для столь статусного матча: от 90 тысяч песо (около 5000 рублей. — Прим. ред.) до 480 тысяч (27 тысяч рублей).

Однако для некоторых фанатов реальная стоимость посещения была совсем иной. Все билеты раскупили за считаные минуты после старта продаж, виртуальные очереди из желающих обрушили серверы. Тем, кто так и не смог совершить желанную покупку, оставалось обращаться к перекупщикам — и в этом случае цена доходила до 600 тысяч и даже до 1,5 миллиона песо (около 85 тысяч рублей).

Финал с рекордными показателями Аргентинец не скрывал, насколько для него значимо и непросто все происходящее. Он расплакался еще до появления на поле — в автобусе, увидев масштаб поддержки фанатов. Сдержать эмоции не удалось и во время исполнения гимна.

Фото: РИА «Новости»

Улицы многомиллионного Буэнос-Айреса во время матча опустели: всех интересовал только матч. Кроме обычных болельщиков, на трибунах можно было заметить множество звезд футбола. На 10-й минуте игру остановили: весь стадион рукоплескал главному герою вечера, который большую часть карьеры провел именно под 10-м номером. В это же время над полем запустили небольшой салют, а игроки сборной Бенина стали подходить к Лионелю, чтобы лично пожать ему руку. Когда овации стихли, игра возобновилась — и тоже оказалась зрелищной. Аргентина разгромила Бенин со счетом 3:0, а Месси получил наивысшие оценки в матче. Сначала спортсмен отметился двумя передачами, а на 71-й минуте получил шанс забить пенальти — и поразил ворота с 11-метровой отметки. Таким образом, Месси завершил карьеру в аргентинской сборной с рекордными в ее истории показателями: 208 матчей, 126 голов и 69 результативных передач.

Фото: РИА «Новости»

Прощальная речь Месси После финального свистка началась церемония чествования футболиста. Лионель заметно нервничал, ходил по пьедесталу, собираясь с мыслями, а потом произнес пронзительную речь, которую начал со слов благодарности отцу, покинувшему этот мир 7 августа.

Сегодня трудно что-то сказать, эмоций много, многое проносится в голове. Первое, о чем я думаю, — это мой отец. <…> Было огромной честью защищать эту футболку более 20 лет. Даже в самые трудные моменты, которые мы переживали, я никогда не переставал бороться, выкладываться по максимуму и всегда быть рядом. Лионель Месси

Футболист признался, что с трудом прощается с одной из важнейших глав в своей жизни. «Больше не приезжать сюда: это будет очень больно. Клянусь вам, я хотел бы приезжать всю жизнь, потому что играть за сборную Аргентины — это самое прекрасное, что может случиться», — сказал спортсмен. Завершив речь, Месси сделал круг почета, после чего снова не сдержал слез. Аплодисменты не смолкали все это время. Что будет со сборной Аргентины без Месси Уход Лионеля Месси — безусловно, потеря для аргентинской сборной, однако, как отметил в беседе с 360.ru ведущий «Матч ТВ» Евгений Евневич, катастрофы не случится: команда уже проходила через уход великого игрока.

Фото: РИА «Новости»

«Мне кажется, ничего ужасного не будет. Когда уходил Марадона в начале 90-х, многие не понимали, что теперь будет со сборной Аргентины. А все оказалось не так плохо», — напомнил эксперт. По словам Евневича, команду ждет переходный период, а за ним последуют новые горизонты.

«Наследник» уже есть — Нико Пас, который возьмет легендарный 10-й номер. Кстати, символично, что он забил в прощальном матче с передачи Месси. Евгений Евневич

При этом собеседник 360.ru подчеркнул: равных таким футболистам, как Месси и Роналду, на сегодняшний день нет. «В нашу эпоху в футболе существуют два человека — Криштиану Роналду и Лионель Месси. Их уровень сегодня недостижим ни для кого. Да, есть превосходные суперзвезды, их много, но наследие и влияние Роналду и Месси — это другое. Столько людей они влюбили в эту игру, столько рекордов побили», — отметил Евгений. И все же, рассуждая о будущем сборной, ведущий «Матч ТВ» напомнил: однажды Аргентина уже нашла замену легенде. Потребовались годы, но время все расставило по местам. «Будет время адаптации, потому что Месси есть Месси. Но потом сборная будет жить так же прекрасно, как и раньше. Такое с Аргентиной уже было. Но прошло 11 лет — и появился наследник, который, по моему мнению, превзошел Диего Армандо Марадону», — заключил эксперт.