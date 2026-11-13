Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи после конфликта в Абу-Даби

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераба Двалишвили и борца Сабу Лазишвили освободили из-под стражи в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил генеральный директор промоушена Real American Freestyle (RAF) Чед Бронштейн в соцсетях.

По словам Бронштейна, Двалишвили уже вернулся в Абу-Даби. Руководитель организации поблагодарил местные власти за содействие в разрешении ситуации и выразил удовлетворение тем, что грузинский спортсмен снова находится вместе с командой.

Ранее Двалишвили заявил, что российский боец Усман Нурмагомедов и его знакомые напали на него и его спутника в отеле Абу-Даби. Нападение произошло в холле гостиницы, где экс-чемпион UFC давал интервью представителям RAF. Двалишвили опубликовал видеозапись, на которой было видно, что его лицо окровавлено.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, старшего брата Усмана, единогласным решением судей на турнире UFC 311 и сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе.