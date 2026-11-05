«Майка с номером 7 остается»: Роналду объявил об уходе из сборной Португалии

Обладатель пяти «Золотых мячей» и звания лучшего бомбардира в истории футбола Криштиану Роналду объявил об уходе из сборной Португалии. Свое обращение к болельщикам он опубликовал на своей странице в Instagram*.

Спортсмен подчеркнул, что принял непростое для себя решение после 23 лет игры за национальную сборную.

«Я посвятил жизнь тому, чтобы стать лучшим игроком мира. Майка с номером 7 остается. Гордость за то, что я ее носил, навсегда будет со мной. Португалия всегда будет во мне», — объявил Роналду.

Уход легендарного футболиста произошел после ссоры с главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем. Конфликт возник во время матчей Лиги Наций. На встрече со сборной Норвегии руководитель команды отправил Роналду на разогрев, но на поле его так и не выпустил.

Тренер пообещал публично объяснить свое решение, но в ходе пресс-конференции объявил, что он является начальником и решение всегда остается за ним. После этого заявления Роналду самовольно оставил расположение сборной и улетел в Мадрид.

За эту выходку дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии от отстранил нападающего от участия в матчах национальной сборной на 30 дней и назначил штраф в 255 евро.

Всего за Португалию Роналду сыграл 234 матча, в которых забил 146 голов. Вместе со сборной он стал чемпионом Европы в 2016-м и дважды одерживал победу в Лиге Наций в 2019 и 2025 годах.

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