Финляндия запретила въезд российским спортсменам, посольство отреагировало

Решение властей Финляндии запретить с 16 ноября въезд в страну российских атлетов — это дискриминация, противоречащая международным нормам и принципу деполитизации спорта. Об этом заявили РИА «Новости» в посольстве России в Хельсинки.

Дипломаты отметили, что мешая россиянам участвовать в турнирах, страна ставит под сомнение свою способность организовывать представительные состязания. Они выразили надежду, что международные спортивные организации учтут этот факт в соответствующих решениях.

«Подобные проявления захлестнувшего местную политэлиту антироссийского синдрома вряд ли способны существенно повлиять на процесс возвращения российских атлетов на мировые арены, который приобрел уже необратимый характер», — подытожили в дипмиссии.

Ранее власти Канады заявили, что не пустят спортсменов из России на молодежное мировое первенство по хоккею. Российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал это решение трусостью.