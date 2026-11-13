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    Финляндия запретила въезд российским спортсменам, посольство отреагировало

    Посольство в Хельсинки осудило запрет въезда в Финляндию российским спортсменам

    Фото: РИА «Новости»

    Решение властей Финляндии запретить с 16 ноября въезд в страну российских атлетов — это дискриминация, противоречащая международным нормам и принципу деполитизации спорта. Об этом заявили РИА «Новости» в посольстве России в Хельсинки.

    Дипломаты отметили, что мешая россиянам участвовать в турнирах, страна ставит под сомнение свою способность организовывать представительные состязания. Они выразили надежду, что международные спортивные организации учтут этот факт в соответствующих решениях.

    «Подобные проявления захлестнувшего местную политэлиту антироссийского синдрома вряд ли способны существенно повлиять на процесс возвращения российских атлетов на мировые арены, который приобрел уже необратимый характер», — подытожили в дипмиссии.

    Ранее власти Канады заявили, что не пустят спортсменов из России на молодежное мировое первенство по хоккею. Российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал это решение трусостью.

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