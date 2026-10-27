«Едва сдерживал слезы». Кейн получил «Золотой мяч»

Гарри Кейн получил «Золотой мяч», первый для Англии за 25 лет

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2026 года. Прямую трансляцию с церемонии в Лондоне вел The Athletic .

Кейн — первый за 25 лет англичанин, который получил «Золотой мяч». Последний раз из британцев этой награды удостоился Майкл Оуэн еще в 2001 году. В борьбе за трофей Кейн обошел француза Килиана Мбаппе и юного гения испанской сборной Ламина Ямаля.

Зал аплодировал стоя, скандируя «Гар-ри, Гар-ри». Кейн едва сдерживал слезы. Это был по-настоящему эмоциональный момент для англичанина, который не мог поверить в происходящее.

Среди женщин главную награду забрала испанка Алексия Путельяс. Она выиграла «Золотой мяч» уже в третий раз в карьере.

На сцене футболистка вспомнила тяжелую травму колена. Девушка заново училась ходить и смогла вернуться в большой спорт благодаря поддержке семьи и врачей.

Призы лучшим молодым игрокам года забрали Ламин Ямаль и Вики Лопес. Лучшими вратарями планеты признали Унаи Симона и Кату Колл, они обошли россиянина Сафонова.

Лучшими клубами года стали мужская команда «Пари Сен-Жермен» и женский состав «Барселоны».

«Золотой мяч» Кейну прочил и экс-игрок «Локомотива» Сенников.