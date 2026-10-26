Мбаппе оформил дубль и принес «Реалу» победу над «Барселоной»

В 10-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде одолел «Барселону» со счетом 2:1. Героем встречи стал Килиан Мбаппе: он забил на 41-й и 87-й минутах.

У хозяев отличился Рафинья на 61-й минуте. Голкипер мадридцев Тибо Куртуа пропустил игру из-за гриппа.

Для Мбаппе матч стал юбилейным: он довел число голов за «Реал» до 100. Француз стал 24-м футболистом в истории клуба, достигшим такой отметки.

«Барселона» прервала серию из девяти побед подряд в Примере. Каталонцы не смогли превзойти рекорд «Реала», установленный в сезоне-1968/69. При этом команда сохранила первое место в таблице с 27 очками. «Реал» идет третьим, у него 24 балла.

В следующем туре «Барселона» примет «Алавес» 31 октября. Мадридцы днем позже сыграют в гостях с «Расингом».

Ранее экс-нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк назвал «Реал», «Баварию» и «Барселону» фаворитами Лиги чемпионов.