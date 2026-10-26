360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Мбаппе оформил дубль и принес «Реалу» победу над «Барселоной»

    Фото: РИА «Новости»

    В 10-м туре чемпионата Испании «Реал» на выезде одолел «Барселону» со счетом 2:1. Героем встречи стал Килиан Мбаппе: он забил на 41-й и 87-й минутах.

    У хозяев отличился Рафинья на 61-й минуте. Голкипер мадридцев Тибо Куртуа пропустил игру из-за гриппа.

    Для Мбаппе матч стал юбилейным: он довел число голов за «Реал» до 100. Француз стал 24-м футболистом в истории клуба, достигшим такой отметки.

    «Барселона» прервала серию из девяти побед подряд в Примере. Каталонцы не смогли превзойти рекорд «Реала», установленный в сезоне-1968/69. При этом команда сохранила первое место в таблице с 27 очками. «Реал» идет третьим, у него 24 балла.

    В следующем туре «Барселона» примет «Алавес» 31 октября. Мадридцы днем позже сыграют в гостях с «Расингом».

    Ранее экс-нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк назвал «Реал», «Баварию» и «Барселону» фаворитами Лиги чемпионов.

    Читайте также

    Слуцкий назвал Роналду главным супергероем в футболе

    Мбаппе обогнал Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

    Hu Xingyu

    Килиан Мбаппе по числу голов возглавил список бомбардиров в истории ЧМ

    Слуцкий назвал Роналду главным супергероем в футболе

    Мбаппе обогнал Месси и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

    Hu Xingyu

    Килиан Мбаппе по числу голов возглавил список бомбардиров в истории ЧМ