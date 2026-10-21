Экс-игрок «Локомотива» Сенников назвал Кейна достойным кандидатом на «Золотой мяч»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал нападающего Харри Кейна одной из самых достойных кандидатур на «Золотой мяч» 2026 года. Своим мнением он поделился в беседе с сайтом Metaratings.ru .

Сенников отметил, что форвард «Баварии» и сборной Англии провел стабильный сезон и много забивал во всех турнирах: национальном первенстве, Кубке, Лиге чемпионов и на чемпионате мира, где англичане заняли третье место. По оценке экс-игрока, остальные претенденты ярко проявили себя лишь на отдельных отрезках года.

Юбилейная, 70-я церемония вручения награды французского журнала France Football пройдет 26 октября в Лондоне.