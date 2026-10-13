«Формула‑1» анонсировала Гран‑при Африки после сорокалетнего перерыва

«Формула‑1» подписала десятилетний контракт на проведение Гран‑при Африки в Руанде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Африканский этап войдет в календарь гоночной серии в начале 2030‑х годов. Сейчас в стране предстоит создать гоночную трассу.

Для строительства выбрали район Бугесера к югу от столицы поблизости от одноименного международного аэропорта. Маршрут гонщиков пройдет среди живописных холмов и озер.

В последний раз этап Гран‑при Африки «Формулы‑1» принимали в 1993 году в ЮАР. После этого более 30 лет на континенте соревнования не проводили.

Ранее в Испании прошел очередной этап гонок. Выступающий за команду McLaren действующий чемпион мира Ландо Норрис получил право стартовать с первого места.