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    «Формула‑1» анонсировала Гран‑при Африки после сорокалетнего перерыва

    Фото: 360.ru

    «Формула‑1» подписала десятилетний контракт на проведение Гран‑при Африки в Руанде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

    Африканский этап войдет в календарь гоночной серии в начале 2030‑х годов. Сейчас в стране предстоит создать гоночную трассу.

    Для строительства выбрали район Бугесера к югу от столицы поблизости от одноименного международного аэропорта. Маршрут гонщиков пройдет среди живописных холмов и озер.

    В последний раз этап Гран‑при Африки «Формулы‑1» принимали в 1993 году в ЮАР. После этого более 30 лет на континенте соревнования не проводили.

    Ранее в Испании прошел очередной этап гонок. Выступающий за команду McLaren действующий чемпион мира Ландо Норрис получил право стартовать с первого места.

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