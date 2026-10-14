Сегодня 13:31 От детских слез до Лиги чемпионов: как Алексей Батраков забил «Барселоне» в погоне за мечтой Фото: РИА «Новости» Спорт

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Во вторник, 13 октября, уроженец Орехово-Зуева, бывший игрок московского «Локомотива» Алексей Батраков забил «Барселоне». Гол получился историческим: в детстве футболисту не удалось послать мяч в ворота на игре с юношеским составом клуба, из-за чего он сильно расстроился. Как спортсмен пришел к мечте на Лиге чемпионов, кто был с ним на поле и за что болельщик футболиста получил миллионы — в материале 360.ru.

Предыстория гола «Барселоне» в 2026 году В 2019 году 14-летний Алексей Батраков в финале детского UTLC Cup на «РЖД Арене» не забил «Барселоне» с пенальти. Капитан команды так сильно расстроился, что тут же разрыдался от своего промаха и поражения.

Интересно Алексей Батраков — 21-летний спортсмен, начинал в составе московского «Локомотива», был участником Молодежной футбольной лиги. Летом 2023-го его начали привлекать к тренировкам основного состава клуба. В 2024 году вышел на игру в рамках Российской Премьер-лиги. С ноября 2024 года Батраков вызывался в сборную России. В августе 2026-го подписал контракт с турецким «Галатасараем» — до лета 2031-го. В его составе и забил исторический гол.

Сам Батраков назвал этот гол, учитывая его предысторию, символичным. Матч «Галатасарай» — «Барселона» 13 октября 2026 года Команды встретились в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов на стадионе в Стамбуле. Забитый гол — первый в европейском футболе для 21-летнего Алексея, который единственный из юношеского состава «Локомотива» дорос до уровня Лиги чемпионов. Также это первый за последние пять лет российский гол в Лиге чемпионов — до этого дня последний российский гол в турнире был на счету полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева. Он забил его в декабре 2021 года в ворота английского «Челси» (3:3).

Фото: РИА «Новости»

Батраков открыл счет на 28-й минуте. Спортсмен начал атаку, отдал пас Рафаэлю Леау, продолжил движение вперед и замкнул комбинацию ударом у штрафной площади — мяч залетел в сетку рикошетом от защитника. Это был единственный гол от «Галатасарая» «Барселоне на этой встрече.

Интересно На поле вместе с Батраковым в этот раз были действующие чемпионы мира в составе Испании Ламин Ямаль, Педро Гонсалес Лопес (Педри), Фермин Лопес Марин, а также капитан сборной Родри.

Позже каталонцы забили четыре мяча турецкой команде: на 43-й минуте гол принадлежал Жуану Канселу, на 50-й — Фермину Лопесу, через три минуты в воротах соперников отправил мяч Энтони Гордон, а финальный принадлежит Кариму Адейеми, который вышел на замену вместо Гордона, — на 65-й минуте. Самого Батракова заменили на 58-й минуте матча. «Раз поменяли, значит, тренер так видит. Наверное, я устал сильнее всего в этом матче. Один из самых тяжелых матчей точно. Учитывая, что я еще 60 минут только сыграл… Если бы сыграл все 90 минут, думаю, не стоял бы здесь. Конечно. Мало с мячом, в основном в отборе», — рассказал футболист «Чемпионату».

Почему гол называют историческим Полузащитник «Галатасарая» стал девятым россиянином, который забил «Барселоне». Последним, кто это делал, был Андрей Аршавин в феврале 2011 года. Также каталонцам забивали: Олег Саленко;

Сергей Заец;

Сергей Юран в составе киевского «Динамо»;

Валерий Карпин (московский «Спартак»);

Сергей Родионов (московский «Спартак»);

Александр Мостовой («Сельта»);

Александр Рязанцев («Рубин»).

Интересно Для россиянина Богдана Леоновича, давнего фаната ФК «Локомотив» и продюсера певицы Zivert, гол тоже стал историческим, но по-своему: он был так уверен в успехе Батракова, что поставил на него один миллион рублей, благодаря чему выиграл 4,6 миллиона.

Способности Батракова до матча с «Барселоной» оценил главный тренер команды соперников. «Я не видел много игр Батракова. Но я видел последний матч, где он сыграл хорошо. Отличный трансфер для „Галатасарая“», — заявил главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик.

Фото: РИА «Новости»

Сам Батраков явно скромничал в разговоре с журналистами на эту тему. «То, что Флик за мной следил — это, наверное, громко сказано. Он только один матч видел. Надеюсь, это только начало», — отметил спортсмен. Сразу после матча футболист заявил, что еще не осознал, что произошло.

Эмоции на поле зашкаливали, сейчас прихожу в себя. Так быстро все произошло… Хотелось бы еще раз прожить.

За успехами бывшего «локомотивца» следили и из других клубов. «Это самый большой момент сегодняшнего вечера. Нужно уважить российский футбол. Это был топ-матч. Я два года работал в „Галатасарае“, был в системе „Барселоны“, когда начинал свою карьеру игрока. Важно, что Батраков не только забил, но и начал атаку, которая в итоге привела к этому. Очень важный мяч для Алексея», — оценил игру футболиста спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао в эфире Okko Sport.

Фото: РИА «Новости»

О чем мечтает Алексей Батраков Если первой уже сбывшейся мечтой российского футболиста было все-таки забить «Барселоне», то о следующей он предпочел не говорить.

Пускай мечта останется со мной.

Вероятнее всего, речь идет о детском желании, которым он делился ранее, — не только забивать «Барселоне», но и играть в каталонском клубе. Об этом высказался до игры и Флик. «Если ты молод, талантлив, то всегда мечтаешь о великом. Например, об игре в „Барселоне“, как об этом мечтает Батраков, если вы верно все сказали. Амбиции — это хорошо, надо гнаться за своими мечтами», — заявил главный тренер «Барселоны». Футболист поблагодарил всех фанатов из России за поддержку. «Я только что открыл телефон и, честно, удивлен. Мне очень приятно! Хочу сказать спасибо всем, не только друзьям и родственникам… Не знаю, насколько всей стране — точно есть люди, которые не прямо за мной следят. Всем, кто поддерживает меня: я вам очень благодарен. Стараюсь нашу страну здесь представлять», — отметил Батраков.