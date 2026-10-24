Сборная России по муайтай взяла первое место на чемпионате Европы

В Париже прошел финал чемпионата и первенства Европы по муайтай 2026 года. Российские атлеты стали победителями медального зачета, сообщила пресс-служба Федерации муайтай России.

Россияне завоевали 35 золотых, 22 серебряных и 15 бронзовых наград. Второе место заняла украинская команда, на счету которой 23 золотые награды. Тройку лидеров замкнули французы, получившие 10 золотых медалей.

Среди россиян победительницей первенства Европы по муайтай стала Руслана Гараева.

«Лучший боец среди молодежи — Руслана Гараева», — уточнили в федерации.

Елизавета Хрестинина и Христина Тихонова добавили серебро в медальную копилку российской сборной. Среди мужчин отличился Тимофей Маковец — взял золото, Артем Володин и Мухаммад Мурадисов — серебро. Степан Зенков и Станислав Сотников завоевали бронзу.

Издание «Восток Телеинформ» сообщило, что бурятские спортсмены завоевали пять медалей в Париже — три золота, серебро и бронзу. Речь идет о Глебе Солдатове, Ксении Гриценко, Дарье Ербаевой, Виктории Черных и Станиславе Сотникове.

Ранее российские гимнасты завоевали серебро в командном многоборье в Роттердаме и получили путевку на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.