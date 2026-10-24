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    Российская команда взяла лидерство на AEON Cup 2026

    Sky Grace заняла первое место на клубном ЧМ по художественной гимнастике

    Фото: РИА «Новости»

    Команда Sky Grace с российскими гимнастками Марией Борисовой, Софией Ильтеряковой и Яной Заикиной возглавила командный зачет AEON Cup 2026 в Токио. По итогам первого дня финальных соревнований коллектив набрал 168,400 балла, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

    Второе место занимает украинская Deriugina School с результатом 163,550 балла. Третью позицию удерживает американская команда Burlo and Pacific Stars, набравшая 163,350 балла.

    В первый день участницы представили шесть упражнений. Оставшиеся выступления пройдут 25 октября. По их итогам определится победитель клубного чемпионата мира по художественной гимнастике.

    Ранее российская гимнастка Людмила Рощина на чемпионате мира в Роттердаме заняла второе место в индивидуальном многоборье.

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