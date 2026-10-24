Российская команда взяла лидерство на AEON Cup 2026
Sky Grace заняла первое место на клубном ЧМ по художественной гимнастике
Команда Sky Grace с российскими гимнастками Марией Борисовой, Софией Ильтеряковой и Яной Заикиной возглавила командный зачет AEON Cup 2026 в Токио. По итогам первого дня финальных соревнований коллектив набрал 168,400 балла, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.
Второе место занимает украинская Deriugina School с результатом 163,550 балла. Третью позицию удерживает американская команда Burlo and Pacific Stars, набравшая 163,350 балла.
В первый день участницы представили шесть упражнений. Оставшиеся выступления пройдут 25 октября. По их итогам определится победитель клубного чемпионата мира по художественной гимнастике.
Ранее российская гимнастка Людмила Рощина на чемпионате мира в Роттердаме заняла второе место в индивидуальном многоборье.