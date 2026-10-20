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    Возвращение Роналду в сборную Португалии назвали практически невозможным

    CNN: Роналду не вернется в сборную Португалии

    Фото: РИА «Новости»

    Нападающий Криштиану Роналду не вернется в сборную Португалии, считая, что его предали. Об этом сообщил журналист CNN Portugal Руй Сантуш.

    Сантуш отмечал, что Роналду не желает, чтобы его вызывали. Кроме того, нападающий не чувствует себя ни перед кем в долгу. Роналду ощущает, что с ним плохо обращались, что его предали. До этого журналист говорил, что форвард не вернется в команду, пока ее главным тренером остается Жорже Жезуш.

    Сантуш полагает, что форвард перестал верить «в дух Португальской футбольной федерации» и все больше верит, что правда на его стороне. Конфликт практически стал непреодолимым. Все менее вероятно, что Роналду наденет футболку национальной сборной.

    Ранее футболиста отстранили от участия в матчах на 30 дней, а также оштрафовали на 255 евро по решению дисциплинарного совета Португальской футбольной федерации. При этом он еще сможет сыграть в следующем матче национальной сборной, запланированном на 14 ноября.

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