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    Чемпион России по хоккею с мячом Конаков скончался во время турнира ветеранов

    Фото: 360.ru

    Двукратный чемпион России по хоккею с мячом Сергей Конаков умер во время турнира ветеранов в Подмосковье 25 октября. Об этом сообщили на странице архангельского клуба «Водник» в соцсети «ВКонтакте».

    Спортсмен скончался в возрасте 59 лет.

    «Во время турнира на прошлой неделе Сергей Конаков сыграл матч, а в перерыве между вторым и третьим остановилось сердце. Скорее всего, инфаркт. Врачи вмешивались, запускали сердце, но в итоге не смогли спасти», — рассказал РИА «Новости» президент Федерации хоккея с мячом Московской области Вячеслав Манкос.

    Ранее стало известно, что скончался легендарный советский тяжелоатлет Давид Ригерт. Спортсмен долго болел, ему было 79 лет.

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