ЕС может ввести санкции против спортсменов из России

Politico: в ЕС рассматривают введении санкций против спортсменов из России

О введениях санкций против российских спортсменов рассуждают в Евросоюзе. Об этом сообщила газета Politico.

По информации СМИ, ради ограничений в Евросоюзе могут рассмотреть вариант, при котором сократят финансирование международных федераций, разрешающих восстановиться россиянам на соревнованиях. Также предлагают изучить и распределение доходов от телетрансляций и оказывать давление на те компании, которые показывают выступлениях представителей страны. Обсуждают и отказ в выдаче виз спортсменам из России.

В июле 2026 года Международный олимпийский комитет официально восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям отменить ограничения для российских спортсменов.